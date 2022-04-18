اليوم السابع
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نقابة محاميى كفر الشيخ تنتدب محاميين للتضامن مع روان الحسينى بطلة كرة السرعة

الإثنين، 18 أبريل 2022 03:02 ص
نقابة محاميى كفر الشيخ تنتدب محاميين للتضامن مع روان الحسينى بطلة كرة السرعة روان محمد الحسيني
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 قرر فراج زعفان، نقيب المحامين في كفر الشيخ، انتداب محاميين من نقابة محامي دسوق للتضامن مع أسرة بطلة كرة السرعة، روان محمد الحسيني، والتي تنظر قضيتها  محكمة جنايات فوه، اليوم الإثنين، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة نيابة عنه.

وأسند نقيب محامين كفر الشيخ، المهام لكل من محمد شرف، ومحمد عصام شتا، المحاميان للتضامن مع أسرة بطلة كرة السرعة، خلال الجلسة، والانضمام للمدعين بالحق المدني نيابة عنه.

وأكد المحامى محمد شرف أن موقف النقابة الفرعية بقيادة النقيب فراج زعفان، ومحامين دسوق بقيادة الأمين العام للنقابة الفرعية سعيد العبسي، معروفًا تجاه القضية، وأحداثها نظرًا للحزن السائد بين أبناء، وأهالي مدينة دسوق بشأن مقتل بطلة كرة السرعة روان الحسيني.

وتنظر محكمة جنايات فوه، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، أولى جلسات محاكمة عاطل قتل لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، روان محمد الحسيني، الحاصلة مع نادي دسوق الرياضي، على بطولة العالم لكرة السرعة.

كان المتهم قد اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، بتفاصيل جريمته بشكل كامل، حيث استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها، روان محمد الحسيني ، وصعد إلى سطح العمارة ثم خنقها، وعاود خنقها مرة أخرة بالإيشارب، ثم سرق الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة، وذلك في غضون الثامنة والنصف من مساء يوم 17 يناير 2022.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث شكل اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، وعدد من ضباط المباحث، تسفر جهود فريق البحث الجنائي عن أن وراء الواقعة المدعو "إبراهيم.إ.م.ع"، 27 عامًا، عامل عادي، ويقيم بحي المنشية بمدينة دسوق، مسجل خطر.


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