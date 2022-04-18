مهاجر غير شرعى يفوز باليانصيب في بلجيكا ولا يحصل على الجائزة.. اعرف الأسباب

كتبت: هناء أبو العز

اكتشف مهاجر غير شرعى فوزه في اليانصيب ببلجيكا، وربح مبلغ 250 ألف يورو، إلا أنه يصعب حصوله على أمواله، حيث تم تحويلها إلى اليانصيب الوطنى في انتظار قرار السلطات.

و بعد أيام قليلة من إعلان الجائزة، ظهر ثلاثة رجال في اليانصيب الوطني حاملين التذكرة، ولكن لم يكن بينهم اسم الفائز الحقيقيى، وتم القبض على الثلاثي وإجراء تحقيق لفهم كيف تمكنوا من استعادة بطاقة الفوز هذه، وتبين أن الفائز الحقيقي هو الذي كلف الرجال الثلاثة باستلام جائزته، واضطر الأخير للذهاب إلى مركز الشرطة لتوضيح الأمور مع محاميه.

وكشفت التحقيقات أن الفائز لكى يحصل على الجائزة، لابد أن يكون لديه حساب مصرفي، وإجراء التحويل عليه، ولكي يكون لديه حساب بنكي يجب أن يكون بحوزته أوراق وهو لا يملكها لعدم وجود شرعية لإقامته، وهو وضع يحاول المهاجر الشاب ومحاميه تجاوزه، وحتى ذلك الحين ، سيحتفظ اليانصيب الوطني بالمال.