اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول يابانى: سنسعى للتواصل الوثيق مع الإدارة القادمة لكوريا الجنوبية

الإثنين، 18 أبريل 2022 08:56 ص
مسئول يابانى: سنسعى للتواصل الوثيق مع الإدارة القادمة لكوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبى المنتخب يون سوك يول
أ.ش.أ

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستسعى إلى التواصل الوثيق مع الإدارة القادمة لكوريا الجنوبية.

وأضاف ماتسونو حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية والتعاون الثلاثي الذي يشمل الولايات المتحدة، ضروريان للتعامل مع كوريا الشمالية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن الالتزام بالاتفاقيات بين الدول هو مبدأ أساسي للعلاقات الدولية، موضحا أن اليابان ستسعى إلى استعادة العلاقات الثنائية السليمة على أساس موقفها الثابت.

وأوضح ماتسونو أن العلاقات الصحية بين اليابان وكوريا الجنوبية ضرورية أيضا لتحقيق نظام دولي قائم على القواعد ولضمان السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي سيرسل الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سوك يول، وفدا إلى اليابان الأسبوع المقبل قبل تنصيبه في العاشر من مايو.

 


اليابان

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة

كوريا الشمالية

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