محافظ القليوبية يتابع آثار حريق عقار بنها وينتقل للمنوفية لمتابعة حالة المصابين

القليوبية إبراهيم سالم

توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى موقع الحريق الذي نشب في إحدى العمارات السكنية بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، حيث سيطرت الحماية المدنية على الحريق وتم إخماده في حينه، حيث أسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، وتم عمل الإسعافات الأولية لأحد المصابين وخرج من مستشفى بنها الجامعي، وتم نقل إثنين من المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد آثار الحريق بالعمارة السكنية وشاهد آثار الحريق بالعمارة السكنية، ثم توجه المحافظ إلى محافظة المنوفية يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد طاحون مدير عام مستشفى شبين الكوم التعليمي، حيث قام بزيارة المصابين بمستشفى شبين الكوم التعليمى للاطمئنان على حالة المرضى الصحية والخدمات المقدمة لهم، وأعلن المحافظ عن تقديمه كافة أوجه الدعم فور الإبلاغ بالحادث.

وكانت غرفة إدارة الكوارث والأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، تلقت إخطاراً فجر اليوم الإثنين بنشوب حريق بشقة سكنية بالحرس الوطني بجوار مسجد الغباشي بمدينة بنها، وتم توجيه 5 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف وتم إبلاغ شركتي الغاز والكهرباء فورا، ويوجد 3 مصابين، وتم نقل 2 منهم لمستشفى شبين الكوم التعليمي، وهم "أميرة محمد سليمان"، ومحمود أشرف سالم .

المحافظ يتفقد حالة المصابين بشبين الكوم



خلال متابعة حالة المصابين



خلال متابعة زوجة مالك العقار



محافظ القليوبية خلال الجولة بمستشفى شبين الكوم