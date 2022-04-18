اليوم السابع
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محافظة قنا تستقبل 53 مواطنا للاستماع إلى شكواهم

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:38 ص
محافظة قنا تستقبل 53 مواطنا للاستماع إلى شكواهم لقاء نائب محافظ قنا بالمواطنين
قنا - صابر سعيد

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واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي. 

وقال محافظ قنا، إنه تم استقبال اليوم الإثنين 53 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، وتم الاستماع إلى شكواهم، التى تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التى تقدم بها المواطنين اليوم، كما تم إحالة بعض الطلبات التى تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن

وأضاف الداودى، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة

 

 


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