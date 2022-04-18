اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مالى تتسلم الدفعة الثانية من معدات عسكرية روسية لتعزيز القدرات القتالية

الإثنين، 18 أبريل 2022 08:00 م
مالى تتسلم الدفعة الثانية من معدات عسكرية روسية لتعزيز القدرات القتالية الجيش المالى - أرشيفية
أ ش أ

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تسلمت جمهورية مالي، اليوم الاثنين، الدفعة الثانية من المعدات العسكرية الروسية في إطار تعزيز القدرات القتالية للجيش، شملت مروحيتين قتاليتين وردارات حديثة.


وذكرت الرئاسة المالية - في بيان - أنه في إطار تعزيز القدرات القتالية للجيش المالي، تسلم رئيس الأركان العامة للجيوش اللواء عمر ديارا، طائرتين مروحيتين قتاليتين ورادارات للمراقبة في مطار باماكو موديبو كيتا الدولي.


ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن اللواء عمر ديارا قوله، بحسب البيان، إن "هذه الدفعة الثانية من المعدات العسكرية من روسيا التي أتلقاها هي تعبير عن شراكة مثمرة للغاية مع روسيا، كما أنها دليل على التزام الحكومة بتوريد الجيش بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية حتى يتابع تنفيذ مهامه في الدفاع عن وحدة الأراضي وحماية المواطنين وممتلكاتهم".


وتسلمت مالي الدفعة الأولى من المعدات العسكرية من روسيا في 30 مارس الماضي، والتي شملت مروحيات قتالية وأحدث جيل من الرادارات، والعديد من المعدات الأخرى اللازمة لمكافحة الإرهاب.


ويخوض الجيش المالي معارك ضارية في الشمال والوسط ضد الجماعات المسلحة الموالية لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيان (وهما محظوران في روسيا).


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