اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن تراجع معدل البطالة في مصر عام 2021.. إنفوجراف

الإثنين، 18 أبريل 2022 03:00 ص
كل ما تريد معرفته عن تراجع معدل البطالة في مصر عام 2021.. إنفوجراف الاحصاء ارشيف
كتب مدحت عادل

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أظهرت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة لعام 2021، تراجع معدل البطالة إلى 7.4%، بتراجع بلغ 0.5٪ عن عام 2020. 
 
وتناولت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفوجراف، مجموعة من أهم المؤشرات وفقا لما يلي:
 
بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة) 15٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية، وهو نفس المعدل في عام 2020.
 
بلغ تقدير قوة العمل 29.358 مليون فرد عام 2021 "24.296 مليون فرد ذكور، 5.062 مليون فرد من الإناث" مقابل 28.458 مليون فرد عام 2020 "23.684 مليون فرد ذكور، 4.774 مليون فرد من الإناث" بنسبة زيادة 3.2٪ عن عام 2020.
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بلغت قوة العمل فى الحضر 13.109 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.249 مليون فرد.
 
بلغ معدل البطالة في الحضر 11.2٪ مقابل 4.3٪ في الريف.
بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8.7٪ وبين ذكور الريف 3.2٪.
 
بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 21٪ مقابل 10.7٪ بين إناث الريف.
 
 
بلغ تقدير المشتغلين 27.188 مليون مشتغل عام 2021، مقابل 26.199 مليون مشتغل عام 2020، بنسبة زيادة 3.7٪ عن عام 2020.
 
بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 11.644 مليون مشتغل، 15.544 مليون مشتغل فى الريف
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البطالة

الاحصاء

جهاز الاحصاء

بطالة الشباب

تراجع البطالة

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