كبسولة × القانون.. تعرف على الفرق بين الخلع والطلاق للضرر

كتب إيهاب المهندس

يجهل بعض الناس الفرق بين دعوى الخلع ودعوى الطلاق لضرر، وخلال السطور التالي سنعرض الفرق بينهما...

أولا: دعوي الطلاق لضرر

في هذه الدعوى تحصل فيها الزوجة على كامل حقوقها "مؤخر الصداق، قائمة المنقولات، نفقة الزوجية، نفقة المتعة، نفقة العدة، مصاريف الدارسة للأطفال، نفقة الأولاد، والسكن، والملبس.

ثانيا: دعوى الخلع

هذه الدعوى هي الأسهل للحصول على الطلاق وحكمها يكون نهائي، لا يجوز فيه الاستئناف ولا يستلزم إجراءات كثيرة ولا يستغرق فيها الفصل وقت طويل، وفى دعوى الخلع تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها "مؤخر الصداق، ونفقة العدة، والمتعة"، ولكن من حقها الحصول علي قائمة المنقولات وأي حق من حقوق الأولاد "نفقة الأولاد، حضانة ، ملبس، سكن، مصاريف مدرسية "