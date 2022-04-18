قصة خفير قتل عاملا وأصاب آخر في موقع بأكتوبر متوقعا أنهم لصوص

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان "خيط الجريمة"، والتى تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت منطقة أكتوبر واقعة مأساوية حيث أقدم خفير على قتل شاب وإصابة آخر، بإطلاق النار عليهما، بعدما شاهدهم يستقلون سياره داخل موقع العمل ويتحركون بها دون أن يعلم هويتهم.

واعترف المتهم بأنه يتولى حراسة موقع عمل تابع لإحدى الشركات، ويعمل بالموقع عدد من العمال، وخلال عمله فوجئ بتحرك سيارة يستقلها عدد من الأشخاص دون أن يعلم هويتهم، فأطلق النار تجاه السيارة، مما أسفر عن مقتل أحد مستقليها وإصابة آخر، وتبين عقب ذلك أنهما من العاملين بموقع العمل.

وأكد المتهم أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وأنه كان يطارد السيارة لإيقافها، لاعتقاده سرقتها، وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن خفير خاص وراء إطلاق النار عليهما وفر هاربا.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المصاب، وتم نقل جثة القتيل إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها والتصريح بدفنها، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة القتيل، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

كانت النيابة العامة في جنوب الجيزة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، ووجهت له تهمة القتل.