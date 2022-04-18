طليقى مش عايز يصرف عليها.. محاكمة أم ألقت بطفلتها الرضيعة فى النيل (فيديو)

كتب كريم صبحى

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا لواحدة من أبشع الجرائم التي هزت المجتمع المصرى، وهى محاكمة المتهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة في النيل من فوق كوبرى قصر النيل، ومحاولة إلقاء طفلتها الثانية، وذلك انتقاما من طليقها.

وتجردت سيدة من مشاعر الإنسانية والأمومة، عندما قررت التخلص من طفلتيها اللتين لا حيلة لهما بدافع الانتقام من طليقها والد الطفلتين.

وفى سبيل الانتقام قررت إلهام ونفذت فألقت إحداهما "الصغرى فى نهر النيل لتموت غرقا وعندما حاولت إلقاء الثانية اشتبكت ملابسها بسور الكوبرى وهرول المواطنون فأنقذوها، وألقوا القبض على السيدة وسلموها للشرطة.

"إلهام"، المقيمة بعزبة هجرس، التابعة لمركز بلقاس، فى الدقهلية، اصطحبت نجلتيها الصغرى تبلغ عامين، والكبرى 8 سنوات، إلى محافظة القاهرة، وفى نهر النيل ألقت الطفلة الصغرى، ففارقت الحياة، ثم سارعت بإلقاء الطفلة الثانية بنفس الطريقة، إلا أن العناية الإلهية انقذتها عقب التعلق بسوار الكوبرى الحديدى وغطاء رأس والدتها "الطرحة"، وحال مشاهدة المواطنين المارين المشهد أسرع بعضهم نحو الطفلة وانقذوها.

الشرطة اقتادت الأم إلى ديوان القسم، والنيابة حققت معها، وواجهتها فاعترفت بجريمتها، وقالت إن الدافع هو الانتقام من طليقها، ووصولها لمرحة اليأس من الظروف الخاصة بها.

اتهمت النيابة العامة الأم، بموجب مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمتها محبوسة طبقا لمواد الاتهام، وندب محامي للدفاع عنها وإعلان المتهمة بأمر الإحالة.