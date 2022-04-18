ضبط 42 قطعة سلاح و104 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (42) قطعة سلاح نارى ، (104) قضية مخدرات وتنفيذ (45114) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (4) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (7) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (9) متهم .. لعدد 6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (4633) حكم قضائى متنوع.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظة المنيا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى) بالإشتراك مع مديرية أمن المنيا تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة سمالوط.. وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (2 بندقية - عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى- هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسيارة لنقل وترويج الأسلحة والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.