ضبط 275 سلعة غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 25 مخالفة

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الحملات الرقابية في نطاق مراكز (طنطا، قطور وكفر الزيات)، والتي قامت بها مديرية التموين، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، حيث أسفرت الحملة في مدينة طنطا عن ضبط 275 كيس من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بقصد بيعها، كما تم ضبط صاحب محل حديد وبويات وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع عبوات بويات حوائط منتهية الصلاحية، وتم التحفظ علي 37 علبة من البويات أنواع وأحجام مختلفة.



وفي السياق ذاته تم ضبط صاحب محل مواد غذائية وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع أكياس ملح طعام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ، حيث تم التحفظ علي 1200 كيس بإجمالي طن و 200كجم ، كما تم ضبط 3 من أصحاب محال الأغذية وذلك لعدم إعلانهم عن أسعار السلع الغذائية ، وتم تحريز المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.



كما تابع المحافظ الحملات الرقابية التموينية على أصحاب المخابز وأصحاب الأنشطة التجارية بمركز ومدينة قطور والتي أسفرت بدورها عن تحرير عدد من المخالفات منها ( تحرير مخالفة استيلاء على دقيق بكمية قدرها 4شكائر ، مخالفة تجميع دقيق مدعم بكمية قدرها 3شكائر ، تحرير 6 مخالفات نقص وزن 8 جرام و12جرام ، 2 مخالفه خبز غير مطابق للمواصفات و 3 مخالفات عدم وجود لوحة إرشادية) وتم اتخاذ اللازم قانونيا حيال هذه المخالفات .



كما أسفر المرور على مركز كفر الزيات عن تحرير6(مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلديه بناحية قرية أبيار واسديمة و الدلجمون ، تحرير 4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز بلديه بناحية الدلجمون وابيار وتحرير 2 مخالفة عدم وجود لوحة مواعيد) .



