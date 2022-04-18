ضبط 116 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين

كتب ــ محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أكثر من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (458) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (236) طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية في ضبط ما يقرب من (116) طن سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأكثر من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط أكثر من (40) طنا.

وأثمرت الجهود فى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة عن ضبط أكثر من (10) أطنان سلع غذائية وغير غذائية، وفى مجال حجب وبيع بأكثر لمواد البناء تم ضبط (70) طن أسمنت، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (526) قضية من بينها (103) قضايا "خبز ناقص الوزن" و (96) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".