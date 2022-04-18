شباب وأشبال من شمال سيناء يحترفون الكاراتيه ويحصدون ميداليات على مستوى الجمهورية

شمال سيناء ـ محمد حسين

استحوذت لعبة الكاراتيه على اهتمام كثير من الشباب من الجنسين فى شمال سيناء ، وأولياء أمور أشبال صغار، اهتموا بإلحاق أبنائهم بمواقع تدريب متخصصة تؤهلهم ليصبحوا أبطالا، وسط تشجيع واهتمام من الاتحاد المصرى للكاراتيه ، بمشاركة دورية لنحو 150لاعب من شمال سيناء ببطولات الاتحاد التنشيطية على مستوى الجمهورية وحصدهم لمراكز متقدمة.

قال الكابتن فريد محمد مدرب منتخب شمال سيناء للكاراتيه ، ومدير فنى لإحدى الأكاديميات المتخصصة فى تدريب الكارتية بالعريش، إن " الكارتية" أصبحت الأقرب لأهل سيناء، ويتدرب على إتقان مهارتها والتدريب لإعداد ابطال فيها من سن 3 سنوات ونصف حتى 20 سنة.

وأضاف أنه إلى جانب التدريب، يتم تأهيل ابطال من كل الأعمار لخوض بطولات جمهورية ويصل عددهم لنحو 150 لاعب كل 3 شهور ، لافتا انه استطاع عددا منهم ان يتميز من الاشبال ويحصد ميدليات ومراكز اولى وهم ، احمد نجيب أول بطولة جمهورية تنشيطية، تحت سن 5 سنوات، وأحمد حسين الأول تحت سن 7 سنوات ، ولاعب بطولتين ثالث واول، وسيف أشرف الأول تحت سن 9 سنين ، ومصطفى محمد أول مركز تحت سن 7 سنوات ، ويزن احمد مركز ثانى بطولة الجمهورية تحت سن 6 سنوات، وحسام محمود الثانى مركز بطولة تحت سن 5 سنوات، وهنا وليد التى تعد لتكون بطلة مميزة بعد حصدها مراكز متقدمة، ويوسف حازم حصد مركز ثالث ، ويوسف محمد مراكز اولى وثانية .

وبدورهم يهتم أولياء الأمور بتشجيع ابنائهم كما يؤكدون، وقالت والدة اللاعب أحمد نجيب إنها تحرص ان تناقش ابنها فى كل مراحل التدريب وماتم وتشجعه ان يتقدم مستواه فيها.

وأشارت سميرة سعيد والدة اللاعب أحمد عارف ، أنها فى ابنها تحقق حلمها القديم أن تصبح لاعبة كاراتيه، وتابع دكتور محمد عبدالناصر والد اللاعب حسام، أنه فخور بان وهو فى المرحلة الثانوية وصل لبطولات الجمهورية ، ودوره ان يوفر له كل الدعم المعنوى والمادى ان يواصل ويستمر حتى يحقق هدفه.

وبدوره أشار اللاعب حسام الدين محمد ، إنه طالب في الثالث الثانوى ، ووصل لمستوى بطل قطاعات على مدار 6 بطولات جمهورية حقق فيها 2 ميدالية ذهبية ، وميدالية 2 فضية، وميدالية برونزية ، لافتا رغم انه فى الثانوية العامة إلا انه يجتهد فى تنظيم وقته حتى يجمع بين العلم والرياضة وعينه على حلم يتمنى أن يتحقق وهو الانضمام لمنتخب مصر فى لعبة الكاراتيه ويصل لمستوى لاعبين عالميين أبهروا العالم فى لعبة الكاراتيه ليرفع اسم مصر فى محافل عربية وعالمية .



شباب وأشبال من شمال سيناء يحترفون الكارتيه ويحصدون ميداليات (1)



شباب وأشبال من شمال سيناء يحترفون الكارتيه ويحصدون ميداليات (2)



شباب وأشبال من شمال سيناء يحترفون الكارتيه ويحصدون ميداليات (3)



شباب وأشبال من شمال سيناء يحترفون الكارتيه ويحصدون ميداليات (4)



شباب وأشبال من شمال سيناء يحترفون الكارتيه ويحصدون ميداليات (5)



شباب وأشبال من شمال سيناء يحترفون الكارتيه ويحصدون ميداليات (6)



شباب وأشبال من شمال سيناء يحترفون الكارتيه ويحصدون ميداليات (7)



شباب وأشبال من شمال سيناء يحترفون الكارتيه ويحصدون ميداليات (8)



شباب وأشبال من شمال سيناء يحترفون الكارتيه ويحصدون ميداليات (9)