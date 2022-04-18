اليوم السابع
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رئيس مركز بنى عبيد بالدقهلية يتفقد صوامع الغلال استعدادا لاستقبال 30 ألف طن قمح

الإثنين، 18 أبريل 2022 03:44 م
رئيس مركز بنى عبيد بالدقهلية يتفقد صوامع الغلال استعدادا لاستقبال 30 ألف طن قمح جانب من الجولة
الدقهليه شريف الديب

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تفقد العميد محمد هجرس رئيس مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، صوامع تخزين الغلال بعزبة الـ 12 التابعة للمركز، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الصوامع لاستلام محصول القمح الجديد، خلال موسم الحصاد من خلال توافر جميع الشروط والضوابط المطلوبة لعملية التخزين بالطريقة الصحيحة والسليمة.

واستمع العميد هجرس من المهندس أحمد عبد الغفار مدير الصوامع عن كيفية عملية استلام وتوريد القمح من خلال اللجنة المشكلة من التموين والزراعة لتحديد الجودة ونسبة النقاوة والرطوبة بالقمح المورد من خلال المزارعين.

من جانبه أكد مدير الصوامع بأن صوامع تخزين الغلال تمتلك 6 خلايا تخزين سعة الواحده منها 5 آلاف طن، وبذلك تكون السعة الاستيعابية الإجمالية 30 ألف طن من القمح، وأنه يتم استلام 1200 طن قمح يومياً خلال موسم الحصاد.

جاء ذلك فى إطار فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية لإستقبال محصول القمح الجديد لهذا العام 2022م قام صباح اليوم.

 

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الدقهليه

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مركز بنى عبيد

صوامع القمح بالدقهلية

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