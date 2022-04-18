اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الأوكراني: عجز الموازنة سيبلغ 5 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:30 ص
رئيس الوزراء الأوكراني: عجز الموازنة سيبلغ 5 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة الحرب الروسية الأوكرانية
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قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال، إن عجز الموازنة الأوكرانية سيبلغ 5 مليارات دولار أمريكي خلال الشهور المقبلة، ما يجعل المساعدات المالية من دول الغرب ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
 
وأشار شميكال في تصريحات - نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أنه "الأسبوع المقبل، ستعمل الفرقة المالية التابعة للحكومة الأوكرانية في واشنطن، لتجري اجتماعات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والحكومة الأمريكية لجمع المزيد من التمويل لسد احتياجات الجيش والشعب والاقتصاد الأوكراني".
 
وأضاف شميكال: "خلال الشهور المقبلة، سيبلغ عجز الموازنة 5 مليارات دولار أمريكي، لذلك فإن مساعدات دول الغرب أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى".
 
وشدد رئيس الوزراء الأوكراني على أن دعم أوكرانيا "بالأسلحة والتمويل والعقوبات ضد روسيا هي الثلاثي الذي سيساعد في وقف العداء الروسي واستعادة السلام في أوروبا".
 
وأكد شميكال على "رسالة أخرى نبعثها إلى العالم بأكمله، أن أوكرانيا مستعدة للنهج الدبلوماسي لإنهاء هذه الحرب، لكننا لن نتنازل عن مصالحنا القومية، وإذا كانت روسيا لا تريد إنهاء الحرب عبر الدبلوماسية، فإننا سننهي هذه الحرب على أرض المعركة".

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