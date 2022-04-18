رئيس الوزراء الأردنى يؤكد بُعد بلاده عن مخاطر مرتبطة بـ"الإفلاس"

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أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، أن أوضاع بلاده العامة قوية وثرية بالقيم والقدرة والصلابة والإمكانيات الاقتصادية والاستقرار النقدى والمالى، مشيرًا إلى أن البلاد بعيد كل البعد عن مخاطر مرتبطة بتوصيفات مثل الإفلاس.

وقال الخصاونة - خلال جلسة مجلس النواب الأردنى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، اليوم الإثنين - أن البنك الدولى أكد أن الأردن أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لما يملكه من مخزون استراتيجى أمن من القمح والشعير يكفى لما يزيد على عام.

وأشار إلى أن وكالات التصنيف الائتمانى الدولية ثبتت التصنيف الائتمانى للأردن بأنه آمن، لافتا إلى أن الحكومة حققت بالتعاون مع مجلس النواب مستهدفات قانون الموازنة العامة للعام الماضي.

وأوضح أن الحكومة الأردنية حققت 104% من إيرادها المستهدف فى العام الماضى، وحققت نموا بالتعاون مع اللجان فى مجلس النواب فى الربع الأخير من العام الماضى وازن النمو السلبى إبان أزمة كورونا.

ولفت إلى أن بلاده تمتلك 17 مليار دولار كاحتياطى تاريخى وغير مسبوق من العملات الأجنبية، مثنيا على دور البنك المركزى ووزارة المالية فى الحفاظ على المالية العامة، لافتا إلى أن الحكومة أنهت 3 مراجعات ناجحة بشهادة المؤسسات الدولية خلال العام والنصف الماضى مرتبطة بإصلاحات اقتصادية هيكلية.