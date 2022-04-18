ذا هيل: تأييد ترامب للمرشحين الجمهوريين فى "التمهيدية" اختبار لنفوذه على الحزب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن قبضة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على الحزب الجمهوري، ستواجه أكبر اختبار لها في أوهايو بعد تأييده لجيه دي فانس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لملء مقعد السناتور المتقاعد روب بورتمان.

واعتبرت الصحيفة أن تأييد ترامب ثبت أنه مهم في بعض السباقات لكنه لم يفعل الكثير لتعزيز المرشحين في الكثير من الأحيان ، مما يجعل رهانه على فانس محفوفًا بالمخاطر.

وأضافت الصحيفة أن أوهايو ربما لا تكون مخاطرته الوحيدة أيضًا، ويقول الاستراتيجيون والخبراء السياسيون المحايدون إن ترامب يمكنه أيضًا أن يقلب الحظوظ من خلال تأييد مرشحين للانتخابات التمهيدية التنافسية الأخرى لمجلس الشيوخ في ميزوري وأريزونا.

وبعد عدة إخفاقات بارزة في ألاباما وبنسلفانيا ، بدا أن ترامب يمضي بحذر أكبر في اختياراته ، قبل اختياره يوم الجمعة. ومضى ترامب قدما في التأييد على الرغم من الضغط المكثف من قبل منافس فانس ، وزير الخزانة السابق بولاية أوهايو ، جوش ماندل ، وعشرات المسئولين في الولايات والمقاطعات.

وسيزور ترامب مقاطعة ديلاوير بولاية أوهايو في نهاية هذا الأسبوع لحشد الناخبين لصالح فانس وماكس ميللر ؛ ويتحدى ميللر النائب أنتوني جونزاليس (جمهوري عن ولاية أوهايو) ، الذي صوت لعزل ترامب ، في انتخابات أولية أخرى.

وجاء فانس في مرتبة متأخرة عن ماندل ، المتصدر ، بما يتراوح بين 5 و 20 نقطة في استطلاعات الرأي الأخيرة ، ويأمل أن يكون تأييد ترامب هو الذى سيصنع الفارق.

وأشار مسئول جمهوري طلب عدم الكشف عن هويته للتعليق على السباق إلى أن التصويت المبكر بدأ في 5 أبريل وتم بالفعل الإدلاء بالعديد من الأصوات ، مما ترك طريق فانس للترشيح ليس سهلاً بأي حال من الأحوال.

وقال المصدر "من الواضح أنه لا يوجد مرشح أوفر حظا".

ومن المرجح أن يواجه الفائز بالترشيح النائب تيم رايان (ديمقراطي عن ولاية أوهايو) في الانتخابات العامة.

وقال المسئول عن تأييد ترامب: "أعتقد أن تأييده سيقلب السباق بالتأكيد ، لكن هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان هذا الشخص سيستمر في الفوز".

يقول الاستراتيجيون الجمهوريون إن سجل ترامب في محاولة التأثير على نتائج السباقات في ولايات القتال الرئيسية يمكن أن يكون اختبارًا مبكرًا لقدرته على البقاء في عام 2024.