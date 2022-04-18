دراما وقانون.. بعد حادث زين بـ"سوتس بالعربى".. اعرف عقوبة إتلاف مال الغير

كتب أحمد الجعفرى

تورط المحامي زين ثابت (آسر ياسين) في حادث تصادم سيارة خلال أحداث حلقات مسلسل سوتس بالعربي، وكانت المفاجأة أن صاحب السيارة الأخرى محامى شاب، حاول استغلال الموقف لصالحه، وطلب تعويض.

وترصد "اليوم السابع" فى حلقة اليوم من سلسلة "دراما وقانون" عقوبة إتلاف مال الغير.

"إتلاف مال الغير جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وفقًا للمادة 361"، فإن عقوبة إتلاف مال الغير عمديًا جنحة، عقوبتها الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية، وترتفع إلى الحبس مدة لا تجاوز العامين وغرامة مالية فى حالة إذا كانت قيمة الاتلاف تجأوزت الـ50 ألف جنيه.

أما عقوبة البلطجة واستعراض القوة المنصوص عليها بالمادة 375 مكرر بقانون العقوبات، قضت بمعاقبة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة مدة لا تقل عن سنة، ويتم تغليظ عقوبة البلطجة واستعراض القوة، لتترأوح ما بين 2: 5 سنوات إذا ما اصطحب المتهم فيها حيوان مفترس أو وقعت من شخصين أو أكثر، أو اصطحب خلالها المتهمين عصى أو مواد حارقة.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.