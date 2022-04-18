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خارجية أوكرانيا: يجب أن تشمل حزمة العقوبات الأوروبية السادسة حظر النفط الروسى

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:52 ص
خارجية أوكرانيا: يجب أن تشمل حزمة العقوبات الأوروبية السادسة حظر النفط الروسى كوليبا
كتب أحمد عرفة

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قال ديمترى كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إنه يجب أن تشمل حزمة العقوبات الأوروبية السادسة حظر النفط الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، أنه تم تدمير 44 موقعا عسكريا في أوكرانيا، وإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز"ميج-29".

وقال كوناشينكوف - بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - " لقد دمرت القوات الجوية الروسية 44 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها مركزا للقيادة ومنظومة دفاع جوي "إس-300"، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأشار إلى أن "القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربعة مراكز قيادة وأربع مدفعيات ومستودعين للوقود وأكثر من 100 موقع أوكراني آخر".

وأضاف كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" بالقرب من بلدتي فيدوروفكا وزافودي في ضواحي خاركوف، وطائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة بافلوجراد".

 


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