اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حياة كريمة.. فحص وتقديم العلاج لـ 1680 مواطنا بكوم النور وبنى راشد سمسطا ببنى سويف

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:36 م
حياة كريمة.. فحص وتقديم العلاج لـ 1680 مواطنا بكوم النور وبنى راشد سمسطا ببنى سويف الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية
بنى سويف - هانى فتحى

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ناقش الدكتور محمد هانى غنيم ،محافظ بنى سويف، التقرير اليومى لخطة القوافل الطبية ، ضمن متابعته المستمرة لسير العمل بالقوافل الطبية التى تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتى تأتى فى إطار الجهود المنفذة لدعم مستوى الخدمة الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وتبين من التقرير الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،أنه تم تنفيذ قافلتين طبيتين بقريتى : كوم النور وبنى راشد بمركز سمسطا ، وذلك مع تطبيق تام للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتى شملت أعمال تطهير وتعقيم موقعى القافلتين وارتداء الكمامات للعاملين والمترددين عليهما، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا .

وتمكنت القافلتان من الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ 1683 حالة فى العديد من التخصصات الطبية "909 أطفال، 64 عظام ، 200 جلدية، 119 رمد، 304 أنف وأذن، 88 معمل ، تحويل 10 حالات للعمليات"، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى وتوعية غذائية ، لعدد 1106 مواطنا ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبى ومنسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة ببنى سويف.


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