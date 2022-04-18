حملات ليلية لرفع المخلفات بالبرلس وفوه وسيدى سالم وأعمال التطوير بمصيف بلطيم "صور"

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن فوه والبرلس وسيدي سالم، ومصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة ليلية، ورفع التراكمات، وأعمال تجميل وتطوير بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تفقد اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، حديقه العائلات بفوه ليلا، للاطمئنان على خطه سير العمل والاستعداد لفصل الربيع والأعياد ووضع حلول سريعة لمواجهة معوقات الخطة المقترحة لهذه الاستعدادات، يأتى ذلك في إطار استعدادات الوحدة المحلية لاستقبال عيد الفطر المبارك وفصل الربيع، كما تابع رئيس مركز ومدينة فوه، تركيب المطب بشارع الفتح أمام جزارة المصطفى، لمنع الحوادث، وتقليل من سرعة التكاتك والسيارات حفاظا على حياة المارة والمواطنين.

وتابع وائل فراج، رئيس مدينة برج البرلس أعمال رفع مخلفات القمامة من شوارع المدينة ليلا، برفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام وذلك لرفع كفاءة أعمال النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين مشدداً بالتواصل مع المواطنين ميدانيا.

وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على أعمال النظافة الليلية ورفع التراكمات، ورفع كفاءة الانارة بعدد من شوارع المدن.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال دهان وتجميل البلدورات وتشمل مداخل المدينة والكورنيش والشوارع الرئيسية وذلك في اطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم صيف 2022.



اعمال النظافة الليلية



أعمال النظافة الليلية



اغعمال النظافة بسيدي سالم



جانب من اعمال النظافة



جانب من المحطات



جانب من عمل المطبات



دهان التلتوارات بمصيف بلطيم



رفع المخلفات ليلا بسيجي سالم



رفع المخلفات ليلا



رئيس مدينة فوه يتابع حديقة العائلات



عمل المطلبات



متابعة وتفقد حديقة العائلات