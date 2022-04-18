حملات لرفع الإشغالات ومخالفات من شوارع الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بشن حملة موسعة لرفع كافة الإشغالات والمعوقات المخالفة بشارع طلبة عويضة بدءا من أول طريق الرملية وصولاً إلى شارع طلبة عويضة، لتيسير الحركة المرورية أمام حركة السيارات والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لشوارع العاصمة.

وعلى الفور توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بقيادة المحاسب نبيل فاروق رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس برفع كافة الإشغالات علي الأرصفة بشارع طلبة عويضة ورفع الباعة الجائلين المفترشين ببضائعهم علي الأرصفة والتعدي علي حرم الطريق، لتوسعته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية بنطاق المحافظة للوقوف على أي معوقات أو مشكلات طارئه وسرعه حلها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة المواطنين .