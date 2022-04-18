حاكم لفيف الأوكرانية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 بجروح فى هجوم صاروخى على المدينة

كتب أحمد عرفة

أعلن عمدة لفيف في أوكرانيا عن تعرض المدينة لـ5 ضربات صاروخية، وأكد حاكم لفيف، مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 بجروح في هجوم صاروخي على مدينة لفيف الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي" إنه يجب على العالم بأسره أن يكون قلقًا من احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في الحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي في مقابلة صحفية أوردتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين، " لست أنا فقط، كل العالم، والبلدان يجب أن تكون قلقة، فبالنسبة لهم حياة الناس لا شيئ، أعتقد أننا لا ينبغي أن نخاف بل نكون مستعدين، لكن هذا الأمر ليس متعلقًا بأوكرانيا وحدها، ولكن للعالم بأسره".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد بحث هاتفيا الليلة الماضية مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خطط ما بعد الحرب لإعادة بناء أوكرانيا والحفاظ على الاستقرار المالي.

وكتب زيلينسكي، في تغريدة على موقع "تويتر"، "ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولي مسألة ضمان الاستقرار المالي لأوكرانيا والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.