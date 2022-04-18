اليوم السابع
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تجديد حبس خفير متهم بقتل عامل بعد الاشتباه فيه بـ6 أكتوبر 15 يومًا

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:38 م
تجديد حبس خفير متهم بقتل عامل بعد الاشتباه فيه بـ6 أكتوبر 15 يومًا محكمة - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس خفير خاص، متهم بقتل عامل وإصابة آخر، بإطلاق النار عليهما، بمدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها، النيابة.
 
واعترف المتهم بأنه يتولى حراسة موقع عمل تابع لإحدى الشركات، ويعمل بالموقع عدد من العمال، وخلال عمله فوجئ بتحرك سيارة يستقلها عدد من الأشخاص دون أن يعلم هويتهم، فأطلق النار تجاه السيارة، مما أسفر عن مقتل أحد مستقليها وإصابة آخر، وتبين عقب ذلك أنهما من العاملين بموقع العمل.
 
وأكد المتهم أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وأنه كان يطارد السيارة لإيقافها، لاعتقاده سرقتها، وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن خفير خاص وراء إطلاق النار عليهما وفر هاربا.
 
حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المصاب، وتم نقل جثة القتيل إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها والتصريح بدفنها، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة القتيل، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
 

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