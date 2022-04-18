تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل بسبب خلافات بينهما فى الهرم 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل سيدة داخل شقة بمنطقة الهرم، بسبب خلافات بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

واعترف المتهم أنه كانت تربطه علاقة بالمجني عليها، وأن خلافات نشبت بينهما، بالإضافة إلى تعاطيها المواد المخدرة، مما دفعه لقتلها بالاعتداء عليها بواسطة "شومة" تحتوي على مسامير، ووضع الجثة داخل جوال تمهيدا للتخلص منها، خشية اكتشاف أمره والقبض عليه.

وذكر المتهم أن شقيقه أبلغه عن الجريمة، قبل تخلصه من الجثة، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتم ضبطها، كما تم معاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على عينة من دماء المجني عليها.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل سيدة داخل شقة سكنية، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجرمية، وعثر على جثة سيدة داخل جوال، وتبين أنها ربة منزل تربطها علاقة بمسجل خطر مالك الشقة، وأنه وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتلها بسبب خلافات بينهما، بالإضافة إلى تعاطيها المواد المخدرة، وأنه وضع الجثة في جوال للتخلص منها، إلإ أن شقيقه أبلغ عن الجريمة.