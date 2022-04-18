بشاير الخير.. "الذهب الأصفر" يواصل طريقه لشون وصوامع المحافظات بموسم التوريد

المحافظات – أحمد مرعى – عبد الله صلاح – فتحية الديب - جاكلين منير – هيثم البدرى - محمد فتحى – صابر سعيد

تواصل محافظات الجمهورية العمل فى موسم توريد القمح للعام الجارى فى كافة الشون والصوامع، حيث انتهت المديريات من كافة الاستعدادات لبدء موسم توريد القمح داخل الصوامع والشون على مستوى الجمهورية، حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام محصول القمح من المزارعين حتى نهاية أغسطس من العام 2022 لزيادة مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلى، حيث استعدت وزارة التموين لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح.

ففى المنوفية تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بجوار موقف الباجور بسعة تخزينة 30 ألف طن، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعى للأقماح بنطاق المحافظة، رافقه خلالها نائبه محمد موسى ومسئولى مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس حى غرب شبين الكوم.

وفى محافظة الأقصر يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه استعدت مديرية التموين لموسم توريد القمح والذي بدأ اول ابريل لعام 2022م وحتى نهاية اغسطس 2022م ، طبقا للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع و البناكر والشون بدائرة المحافظة.

وفى قنا قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم اليوم توريد 500 طن من محصول القمح للصوامع والشوّن بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح وحتي الآن 2295 طن.

وفى الإسكندرية أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، تم توجيه جميع المديريات المسئولة عن عملية توريد الأقماح إلى إتخاذ كافة التدابير لتوريد الأقماح، حيث يعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية التى يهتم عدد كبير من الفلاحين بزراعتها هذا العام، فهو المصدر الرئيسى لرغيف الخبز، وهو المحصول الإستراتيجى الذي يحظى بالأولوية القصوى من الإهتمام والمتابعة لأنه مرتبط برغيف العيش.

وفى أسيوط تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال توريد القمح بصوامع عرب العوامر التابعة للشركة المصرية للصوامع بمركز أبنوب بإجمالي 12 خلية معدنية بسعة 60 ألف طن، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة قمحا بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز.



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