بريطانيان معتقلان لدى القوات الروسية يناشدان جونسون إطلاق سراحهما

كتب أحمد عرفة

عرض التلفزيون الروسي صورا لأسيرين بريطانيين فى أوكرانيا، وعرض المعارض الأوكرانى ميدفيدشوك إطلاق سراحه مقابل الإفراج عن جنود أوكرانيين بماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وناشد بريطانيان معتقلان لدى القوات الروسية، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إطلاق سراحهما، وطلب الأسير البريطانى شون بينر من بوريس جونسون إطلاق سراحه مقابل ميدفيدشوك.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الروسية إنه ليلا، دمرت صواريخ جوية سورية عالية الدقة، 16 منشأة عسكرية أوكرانية، بما فى ذلك خمسة مواقع قيادة، ومستودع تخزين الوقود، وثلاثة مستودعات للذخيرة والأسلحة فى مناطق بارفينكوفو، وغولياى بو، وكاميشيفاخا، وزيلينوى القطب، فيليكوميخايلوفكا، ميكولايف، وتم تنفيذ ضربات جوية استهدفت 108 مراكز لتجمعات عسكرية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 8 دبابات وعربات قتال مصفحة أخرى، فى مناطق باشكوفو، فيسيلى وإيليتشيفكا، بجانب تدمير أربعة مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاث مناطق تمركز وتجمع عسكرى بالقرب من بوباسنايا، يامبول، كراموتورسك، بصواريخ إسكندر، وهاجمت وحدات المدفعية الروسية 315 هدفا للقوات الأوكرانية، وتم تدمير 18 موقعا للقيادة، و22 مدفعية، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات OSA-AKM، بالإضافة إلى 275 معقلا ومنطقة تمركز عسكري.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية: مقاتلتان من طراز MiG-29 فى منطقة إيزيوم وواحدة من طراز Su-25 فى منطقة أفدييفكا، كما تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار أوكرانية، واعترضت أنظمة الدفاع الجوى الروسية 10 صواريخ MLRS الأوكرانية على تشيرنوبيفكا.