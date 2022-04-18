بالأسماء..مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب أتوبيس على الصحرواى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

حصل اليوم السابع على أسماء ضحايا انقلاب أتوبيس لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 80 اتجاه مدينة سفاجا، حيث تبين وفاة أحد الأشخاص من القاهرة، وإصابة 5 من دولة السودان الشقيق.

أسماء المتوفين والجرحى: توفى هشام السيد عبد النافع 56 سنة يقيم بناحية شبرا القاهرة، وإصيبت فاطمه موسى محمد 57 سنة تقيم أم درمان السودان بجروح قطعية بالرأس، وسولافه محمد ادم 32 سنة تقيم أم درمان بجروح بفروة الرأس وعبد الرحمن إدريس 70 سنة، ويقيم أم درمان بغيبوبة تامة، وأمير إبراهيم عطا 19 سنة، ويقيم الخرطوم، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والتوق محمد التاى صالح 50 سنة ويقيم أم درمان بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى.

كان الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج شهد إنقلاب أتوبيس محمل بالركاب من بينهم مصريين وسودانيين عند نقطة الكيلو 80 إتجاه مدينة سفاجا، نتج عنه إصابة 6 أشخاص جار نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث من أجل إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطريق يفيد بإنقلاب أتوبيس لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى، عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق وتم التعامل مع الحادث عقب الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف وقوات إدارة المرور إلى مكان الواقعة على الطريق الصحراوى الشرقى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، بإنقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم أس 4156 على الطريق الصحراوى الشرقى وعلى متنه عدد من الركاب المصريين والسودانيين في الطريق إلى أسوان وذلك عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نتج عن الحادث إصابة 6 من مستقلى الأتوبيس تم نقلهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج حيث تم بالدفع بقوات إدارة تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم تأمين حركة المصابين من خلال مرفق الإسعاف بتحريك 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم التأكد من سلامة باقى مستقلى الاتوبيس.

وعلى جانبا أخر تجرى الان أعمال رفع أثار إنقلاب الاتوبيس من على الطريق الصحراوى الشرقى وذلك لإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.