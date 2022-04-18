انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق عقار من 4 طوابق ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت النيابة العامة ببنها، بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق منطقة الحرس الوطني، إخلاء المنزل للتأكد من سلامته، فيما استمرت أعمال التبريد قائمة من قبل القوات لمنع امتداد الحريق لمناطق أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بورشة منجد بها اسفنج بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، وامتد الحريق، ما أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهم للمستشفى، كما تم الانتهاء من أعمال التبريد قائمة من قبل القوات لمنع امتداد الحريق لمناطق أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن اسفنج أسفل عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة بمدينة بنها، بسبب تسريب غاز طبيعي.

على الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق نشب بمخزن أسفنج بالطابق الأرضى لعقار مكون من 3 طوايق، بسبب تسريب غاز طبيعي، وأسفر الحريق حتى الآن عن إصابة شخصين هما زوجة مالك العقار ونجل شقيقه، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي وتحويل الثاني لمستشفي شبين الكوم للحروق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.