الولايات المتحدة تعلن عن قمة دولية افتراضية حول كورونا في 12 مايو المقبل

كتب أحمد عرفة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قمة دولية افتراضية حول كورونا في 12 مايو المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في الأسبوع الماضي، شهدنا أقل عدد لوفيات كورونا منذ الأيام الأولى للوباء، يسعدنا أن نرى اتجاهًا هبوطيًا، لكن الوباء لا يزال بعيدًا عن نهايته، مضيفا، إنه لا يزال انتقال العدوى مرتفعًا للغاية، ولا تزال تغطية التطعيم منخفضة جدًا في العديد من البلدان.

وأكد، تلقينا حوالي 30% فقط من إجمالي المتطلبات لتمويل عمل منظمة الصحة العالمية لإنهاء المرحلة الحادة من الجائحة، إننا نواجه عجزًا قدره 1.1 مليار دولار أمريكي، ندعو المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكامل والمرن، حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية من لعب دورها العالمي في معالجة الوباء.

وأضاف، يعد سد فجوة المساواة في اللقاحات أفضل طريقة لتعزيز مناعة السكان والعزل ضد الموجات المستقبلية.