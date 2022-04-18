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المركزى الروسى: اقتصادنا يدخل مرحلة صعبة من التحول الهيكلى بسبب العقوبات

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:57 ص
المركزى الروسى: اقتصادنا يدخل مرحلة صعبة من التحول الهيكلى بسبب العقوبات اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة صعبة من التحول الهيكلي، بسبب العقوبات الغربية، موضحة أن العقوبات الغربية أثرت على القطاع المالي، كما أنها ستؤثر الآن على القطاع الحقيقي في الاقتصاد الروسى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت رئيسة البنك المركزي الروسي، في كلمة أمام مجلس النواب الروسي "الدوما"، أن اقتصاد روسيا يدخل بالفعل فترة صعبة من التغييرات الهيكلية المرتبطة بالعقوبات، والآن ستبدأ العقوبات بشكل متزايد في التأثير على القطاعات الحقيقية للاقتصاد، موضحة أنه من المتوقع أن يدخل الاقتصاد الروسي فترة تحول هيكلي نشط في نهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام الجارى.

وأوضحت رئيسة البنك المركزي الروسي، أن المركزي الروسي لن يقوم بالعمل على خفض التضخم بأي وسيلة، لأن ذلك سيمنع الشركات من التكيف مع العقوبات الغربية، مؤكدة أن المركزي الروسي لم يستطع التصرف بنحو نصف احتياطياته المالية بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو، ولديه الفرصة بالتصرف بنحو نصف الاحتياطيات هذه، أصول من الذهب، واليوان، وأصول أخرى لا تخضع لمخاطر العقوبات.


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