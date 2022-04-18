اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا تعلن حالة "القوة القاهرة" على ميناء الزويتينة

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:04 م
المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا تعلن حالة "القوة القاهرة" على ميناء الزويتينة المؤسسة الوطنية للنفط - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الإثنين، حالة "القوة القاهرة" على ميناء الزويتينة النفطي وكافة الحقول والوحدات الانتاجية المرتبطة بالميناء ومرافق الشحن، وذلك إلى حين إشعار آخر.

وأرجعت المؤسسة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، سبب الإعلان إلى دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنع المستخدمين من الاستمرار في مباشرة الصادرات؛ الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلاً .

وأوضح البيان أن التوقفات شملت الإنتاج بالحقول والوحدات الإنتاجية بحقلي أبوالطفل والانتصار والنخلة والنافورة، وإنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبوالطفل ومعمل الحقن بحقل 103D، ومعمل الغاز بميناء الزويتينة وإنتاج غاز الطهي C3 & C4، مشيرا إلى أن إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي سيتأثر جزئيا، علاوة على أن نقص المكثفات سيؤدي إلى نقص إمدادات غاز الطهي على المنطقة الشرقية.

من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، المهندس مصطفى صنع الله، على أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة في البلاد، وحذر من مغبة الإنجرار وراء دعوات لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن، داعيا الشعب الليبي إلى تكوين رأي عام محلي يهدف للحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية بهدف النهوض بليبيا وإصلاح ما دمرته الحروب.

 


ليبيا

ميناء الزويتينة

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حقل النخلة

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