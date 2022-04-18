اليوم السابع
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الكرملين: لن نكشف عن الدول التى وافق دفع مقابل الغاز بالروبل

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:48 م
الكرملين: لن نكشف عن الدول التى وافق دفع مقابل الغاز بالروبل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
أ ش أ

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استبعد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالدول التي وافقت على دفع مقابل الغاز الروسي بالروبل.


وقال بيسكوف- في تصريح للصحفيين، حسب ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الإثنين إن "هذه المعلومات لا تخضع للنشر وتشارك الجهات المختصة ونائب رئيس الوزراء المختص ألكسندر نوفاك في مناقشة هذه الأمور"، مضيفا "لقد قيل بالفعل أن الدفع سيكون في وقت مايو المقبل مقابل هذه الشحنات، والتي بدأت بعد دخول المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ، لذلك لا يزال هناك بعض الوقت".


يذكر أن الدول الأوروبية رفضت قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتوقف عن قبول مدفوعات الغاز الطبيعي الروسي بالدولار أو اليورو، وأنه سيقبل فقط الروبل مقابل الغاز الروسي، حيث اعترضت ألمانيا قائلة إن هذا التغيير لا تنص عليه التعاقدات الدولية والتجارية بين البلدين، ويأتي ذلك وسط حملة عقوبات موسعة تشنها الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا على خلفية تدخلها في أوكرانيا أواخر شهر فبراير الماضي.


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