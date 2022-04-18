الكبده الإسكندرانى مزاج أهل إسكندرية على السحور.. اعرف سر الخلطة

الإسكندرية أسماء على بدر - تصوير ماهر اسكندر

تعتبر الكبده الإسكندرانى أهم الأكلات فى محافظة الإسكندرية، لها مذاق خاص ياتى اليها خصيصا المواطنين من المحافظات المجاورة ، خاصة فى شهر رمضان هناك طقوس لأهالى الإسكندرية تناول الكبده فى السحور ومعها المقبلات فهى عاده منذ سنوات طويلة.

التقى " اليوم السابع" بأقدم باىع كبده فى محافظة الإسكندرية وتحديداً فى منطقة بحرى ليكشف عن سر الخلطة وتسبب اقبال المواطنين عليها .

ويقول الحج سامى، الملقب باقدم بائع كبده بالإسكندرية، إن المبدع سوهاج فى نوعية الكبده أولا عندما تكون طازجه ويختلف مذاقها عن المجمدة ، بينما يأتى " الحباش" فى المرتبة الثانية لسر الكبده الإسكندرانى.

واضاف أن الحباش مكون من توم وكمون وكزبرة ولمون وقليل من الخل واضافه فلفل اخضر هى أهم الخطوات ، والتى تجذب الزبائن من على بعض بسبب الرائحه المميزة .

وأكد أن الكبدة السكندرانى لها محبين من كافه انحاء الجمهورية يأتوا إليها مخصوص لتناولها منهم مشاهير الفنان محمد هنيدى والفنان حسن مصطفى رحمه الله وهانى شاكر والعديد من مشاهير الفن والرياضة والإعلام خاصة فى بحرى بالإسكندرية .

وأشار إلى أنه هناك طلبات خاصة للزبائن مثل عدم اضافه ثوم نظرا الحاله الصحيه أو عدم تسويه الكبدة بشكل كامل ومنهم يطلبها نيه تماما ويضاف عليها الحباش فقط وهو يفضلها عدد كبير من محبى الكبدة "أصحاب المزاج"، وايضا يصفها الأطباء لعدد من المرضى لاحتوائها على نسبة حديد كبيرة .