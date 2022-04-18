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"العيش ببلاش".. مخبز فى الغربية يطلق مبادرة لتوزيع الخبز بالمجان.. لايف

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:50 ص
"العيش ببلاش".. مخبز فى الغربية يطلق مبادرة لتوزيع الخبز بالمجان.. لايف مخبز فى الغربية يطلق مبادرة لتوزيع الخبز بالمجان
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، من قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية ، ولقاء مع صاحب مخبز بلدى، والذى أطلق مبادرة للعام الرابع لتوزيع الخبز بالمجان طوال شهر رمضان لأهالى القرية والقرى المجاورة .

وفى هذا الصدد ، قال صبرى الصيرى صاحب المخبز لـ" اليوم السابع" إن هذه المبادرة كان يطلقها والده رحمة الله عليه ، وذلك منذ عدة سنوات لتخفيف العبء على أهالى القرية والقرى المجاورة ، موضحا أن المبادرة كل عام من اليوم الاول حتى الأخير خلال هذا الشهر المبارك ، مشيرًا إلى أن باقى العام يتم صرف الخبز أيضا لاى فرد غير مقتدر .

 

وأوضح : نقوم أيضا بإطلاق عدة مبادرات خلال هذا الشهر الكريم ، حيث نقوم بتوزيع كراتين مواد غذائية للآسر الأكثر احتياجًا داخل القرية ، مضيفًا آنه يمتلك قاعدة بيانات لهذة الاسر ويقوم هو وأخواته بتوصيل هذه المساعدات إلى منازلهم تخفيفا عليهم .

 


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