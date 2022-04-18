"الشورى البحرينى" يدين اقتحام الأقصى ويدعو لإشاعة الاستقرار وعدم التصعيد

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أعرب مجلس الشورى البحرينى عن إدانته لاقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى فجر يوم الجمعة الماضى، ما أسفر عنه من احتجاجات وأعمال عنف خلّفت إصابات واعتقال العشرات من المصلين، مشددًا على ضرورة ضبط النفس، واحترام قدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف، وعدم التصعيد الأمنى وتأجيج العنف.

ودعا المجلس، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، الأحد، إلى "وقف جميع أشكال التحريض والصدامات الأمنية، وكل ما من شأنه إثارة الكراهية الدينية والتطرف وإشاعة حالة عدم الاستقرار، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك الذى يحظى بخاصية لدى المسلمين"، مؤكدا مساندته لموقف مملكة البحرين الداعم لدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فى رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولى والوضع التاريخى القائم، والموقف الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطينى الشقيق، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة تغليب لغة العقل والحوار، وتكاتف جهود ومواقف المجتمع الدولى وجميع الأطراف الفلسطينية لاحتواء الوضع وتهدئته، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.