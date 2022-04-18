الرى: إزالة 5 مخالفات على النيل فى سوهاج

كتبت أسماء نصار

شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة تعديات على نهر النيل فى " سوهاج"، حيث تم تنفيذ 5 مخالفات منهم عبارة عن ردم أتربة ومخلفات بمركز المراغة.

واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارةبالاستمرارفيبذلالجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنيةوأجهزةالمحافظاتوجهاتالدولة المختلفة .

أوضح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمهاأومرتكبها،وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة ، حيث تم حتى تاريخهإزالةحوالى 53 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 7.80 مليون متر مربع.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئو ل عن الإشرافومتابعةشريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألفكمطولى،وأيضاًلكافةالأغراضالأخرىمن مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.