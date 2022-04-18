الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعا لبحث خطط إعادة إعمار بلاده

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عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة خطط إعادة الإعمار والتنمية في بلاده بعد العملية العسكرية الروسية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.



وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن خطة إعادة الإعمار بعد الحرب تتكون من عدة أجزاء، حيث تعتمد على مبادئ جديدة باستخدام جميع الموارد والفرص المتاحة وتغطية الأضرار المادية التي سببتها الحرب واستعادة قدرة البنية التحتية المدمرة والتحديث الهيكلي للاقتصاد الأوكراني.. وقد انضمت إليها شركات دولية ومراكز أبحاث أوكرانية ولجان برلمانية ووزارات.

وفي سياق متصل، قال وزير الثقافة وسياسة الإعلام في أوكرانيا أولكسندر تكاتشينكو "إن القوات الروسية دمرت ما يصل إلى 200 من مواقع التراث الثقافي في أوكرانيا".



وكتب تكاتشينكو، في منشور عبر قناته على موقع (تليجرام)، "القوات الروسية تواصل ارتكاب جرائم حرب ضد التراث الأوكراني في محاولة محو التاريخ والهوية الأوكرانية".



وأكد أن برنامج "الترميم الكبير"، الذي تنفذه الوزارة، يمثل الآن أولوية بالنسبة لها، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية مع الشركاء الدوليين لتأسيس صندوق أوروبي بالكامل لاستعادة التمويل لهذا البرنامج.

ومن جانب أخر، تحدث زيلينسكي، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، لمناقشة خطط ما بعد الحرب لإعادة بناء أوكرانيا والحفاظ على الاستقرار المالي.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تقول فيه أوكرانيا إنها تعاني من عجز شهري يقدر بمليارات الدولارات، ويتوقع البنك الدولي أن يتقلص اقتصادها بمقدار النصف تقريبًا وسط الغزو الروسي المستمر، حسبما أفادت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وكتب زيلينسكي - في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ - "ناقشنا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مسألة ضمان الاستقرار المالي لأوكرانيا والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب".

وأضاف : "لدينا خطط واضحة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رؤية مستقبلية. أنا متأكد من أن التعاون بين صندوق النقد الدولي و(أوكرانيا) سيبقى مثمرًا".

وردًا على ذلك، شكرت جورجيفا، زيلينسكي، على الاتصال في تغريدة على /تويتر/، مشيرة إلى أن "الدعم الاقتصادي المستمر" من حلفاء أوكرانيا سيكون مفتاح جهود إعادة الإعمار.

وتابعت : "شكرًا لك زيلينسكي على المكالمة الجيدة جدًا اليوم. إن استمرار الدعم الاقتصادي من قبل شركاء أوكرانيا ضروري لوضع الأسس لإعادة بناء أوكرانيا التنافسية الحديثة".