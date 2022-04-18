الرئيس الأوكرانى: لسنا مستعدين للتخلى عن أراضٍ شرق بلادنا من أجل إنهاء الحرب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ليست على استعداد للتخلي عن أراضٍ في الجزء الشرقي منها من أجل إنهاء الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في مقابلة حصرية مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الجيش الأوكراني مستعد لمحاربة الجيش الروسي في منطقة دونباس في معركة قال إنها قد تؤثر على المنطقة ومسار الحرب بأكملها.

وأضاف أن أوكرانيا ليس لديها ضمان بأن روسيا لن تحاول مرة أخرى الاستيلاء على كييف إذا تمكنت من الاستيلاء على دونباس.

وتابع زيلينسكي أنه "من المهم للغاية بالنسبة لنا ألا نسمح لهم بالوقوف في أرضنا، لأن هذه المعركة يمكن أن تؤثر على مسار الحرب بأكملها".

وبرر الرئيس الأوكراني تصريحاته هذه، قائلًا: "إنني لا أثق في الجيش الروسي والقيادة الروسية، وإنهم (الروس) إذا ما كانوا قادرين على الاستيلاء على دونباس، فلن يبتعدوا عن كييف".

وردا على سؤال حول إذا ما كانت كييف سوف تنتصر في الحرب مع موسكو، قال زيلينسكي: "نعم بالطبع، وسنفعل".

وأشار زيلينسكي إلى حاجة جيشه للمساعدة العاجلة للتعامل مع الهجوم الروسي في الأجزاء الشرقية والجنوبية من أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، ويريده أن يزور أوكرانيا ليرى "الفظائع عن كثب".

ولفت زيلينسكي إلى أنه دعا ماكرون "ليأتي عندما تسنح له الفرصة، إنه سوف يأتي ويرى، وأنا متأكد من أنه سوف يتفهم ذلك".

وأكد زيلينسكي أنه يريد أيضا أن يأتي الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، بينما كان بايدن قد اقترح الأسبوع الماضي أنه يريد الذهاب إلى هناك، رغم أنه قال إن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا "يتناقشون" حول إذا ما كان مسؤول أمريكي رفيع المستوى سيزور أوكرانيا أم لا.