الداخلية تلاحق المتسولين في رمضان بحملات مكبرة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة التسول، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الآونة الأخيرة.

جاء ذلك في إطار قيام البعض باحتراف التسول واستجداء المارة بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بغرض تحقيق ربح مادى.