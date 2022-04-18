الداخلية تلاحق المتسولين في رمضان بحملات مكبرة

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة التسول، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الآونة الأخيرة.
جاء ذلك في إطار قيام البعض باحتراف التسول واستجداء المارة بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بغرض تحقيق ربح مادى.
وكانت وزارة الداخلية ، وجهت حملات مكبرة استهدفت أباطرة الكيف، ونجحت في ضبط 1404 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت 259,178 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 180٫538 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 38٫494 كيلو جرام، وقضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات بقرابة 51 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 26 مليون جنيه.
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