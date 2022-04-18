اليوم السابع
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التصريح بدفن جثث ضحايا حادث "طريق الواحات" والاستعلام عن حالة المصابين

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:08 م
التصريح بدفن جثث ضحايا حادث "طريق الواحات" والاستعلام عن حالة المصابين إسعاف _ أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق الواحات، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تقرير طبى حول حالته.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم إزالة آثاره، وإعادة حركة المرور بالطريق لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بمدخل قرية الحارة نطاق مركز الواحات البحرية، وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ تنسيقا مع المرور، وتبين اصطدام سيارتين نقل "جامبو" بطريق الواحات البحريه القاهرة، والحادث أسفر عن مصرع" ش.ف.ع" 30 سنة و"م.ح.م"28 سنة و"م.ع.ع" 44 سنة وجميعهم من محافظة الدقهلية، وأصيب محام يدعى"ع.م.ع" 22 سنة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الواحات وإيداع الجثث تلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.


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