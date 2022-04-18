التصريح بدفن جثة طالبين لقيا مصرعهما غرقًا بنهر النيل فى أطفيح

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة طالبين تعرضا للغرق بنهر النيل في أطفيح، بعدما تم انتشال جثتيهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أنهما خلال السباحة بنهر النيل تعرضا للغرق، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالبين خلال الاستحمام بنهر النيل، تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة. تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثتيهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.