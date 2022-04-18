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التحفظ على 50 طن أسمنت مجهول المصدر قبل حجبه بالإسكندرية

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:53 م
التحفظ على 50 طن أسمنت مجهول المصدر قبل حجبه بالإسكندرية أسمنت- أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 50 طن مواد بناء "أسمنت"، بدون مستندات داخل مخزن بدون ترخيص تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الاضرار بالإقتصاد المصرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول بتهمة حجب سلع لرفع سعرها بقصد التربح منها.
تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة مواد البناء، لحيازته كمية من مواد البناء مجهولة المصدر وبدون مستندات قبل حجبها بالاسواق لرفع سعرها.
 
تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 1000 شيكارة أسمنت زنة الشيكارة 50 كجم باجمالى 50 طن أسمنت تم تجميعه من شركات مختلفة و بيعه بسعر أزيد من السعر الرسمى، مما يؤدى إلى الاضرار بالإقتصاد المصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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