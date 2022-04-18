اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 06:47 م
أكرم القصاص
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البحيرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم ورفع 380 حالة إشغال طريق

الإثنين، 18 أبريل 2022 05:15 م
البحيرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم ورفع 380 حالة إشغال طريق جانب من الحملة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات وتشكيل غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة انتظام العمل والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور، وذلك فى إطار الاحتفال بأعياد شم النسيم والإجراءات التى تتخذها محافظة البحيرة لضمان سلامة المواطنين.

وأشار إلى ضرورة تواجد كافة القيادات فى مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وكافة الجهات المعنية داخل نطاق كل مركز، حيث وجه اللواء المحافظ بضرورة:

- رفع كفاءة الإنارة فى كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بالكنائس والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أى وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح.

- التشديد على رفع مستوى نظافة الميادين العامة وإنارتها خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم وعدم التهاون فى محاسبة المقصرين.

- استمرار أعمال النظافة بالشوارع والمدن والقرى والرفع الفورى لكافة المخلفات والتراكمات وخاصةً المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع المؤدية إليها.

 - رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة فى مثل هذه المناسبات.

- إزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية.

 - التنسيق مع إدارة مرور البحيرة لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

- التنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

- الإشراف على المخابز خلال أعياد شم النسيم للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

- قيام مشرفوا المواقف والنقل الداخلى بالمحافظة بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وصلاحيتها وانتظام العمل أولًا بأول مع التأكيد على أنه لا تهاون فى التقصير أو التباطؤ فيما تم التنبيه عليه.

كما أكد محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 380 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن – 253 حالة إشغال مخالفة بنطاق شوارع دمنهور (الجمهورية - النفق - عرابى - الجيش - عبد السلام الشاذلى - قراقص - الطريق الزراعى ).

- 50 حالة إشغال مخالفة بنطاق الطرق والشوارع بالدلنجات و55 حالة بأبوحمص و22 حالة برشيد.

 

 

 

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