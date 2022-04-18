الأمير ألبرت والأميرة تشارلين يشاركان صورة عيد الفصح مع أطفالهما

كتب: إيهاب محمد

شارك الأمير ألبرت والأميرة تشارلين من موناكو صورة عائلية مؤثرة للاحتفال بعيد الفصح في أول صورة لهما معًا منذ شهور.

وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" تم تصوير الزوجين، جنبًا إلى جنب مع أطفالهم التوأم البالغ من العمر سبع سنوات، الأميرة جابرييلا والأمير جاك، وهما يحتفلان بعيد الفصح معًا بعد ثلاثة أيام فقط من إصابة ألبرت بفيروس كورونا.



الأمير ألبرت والأميرة تشارلين يحتفلان بعيد الفصح

شاركت الأميرة شارلين الصور على صفحتها على انستجرام، مع تعليق:"عيد فصح سعيد". وأكد القصر يوم الخميس أن الأمير ألبرت أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، بعد أن كان أول رئيس دولة يثبت أنه مصاب بفيروس كوفيد في مارس 2020.



حساب الاميرة عبر انستجرام

لم يتم التأكد مما إذا كانت الأميرة تشارلين أو توأمهما الأميرة غابرييلا والأمير جاك قد أصيبوا بالفيروس.

تمثل الصورة التي تمت مشاركتها علنًا أول مرة يتم فيها التقاط الصور معًا منذ نوفمبر 2021.

أصيب ألبرت في البداية بـ Covid-19 في الأيام الأولى للوباء، في نفس الوقت تقريبًا مع الأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطانى، الذي ثبتت إصابته للمرة الثانية في فبراير من هذا العام.