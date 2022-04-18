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الإثنين، 18 أبريل 2022 04:40 م
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الأمم المتحدة: 2072 قتيلا و2818 مصابا مدنيا بالعملية العسكرية بأوكرانيا

الإثنين، 18 أبريل 2022 03:54 م
الأمم المتحدة: 2072 قتيلا و2818 مصابا مدنيا بالعملية العسكرية بأوكرانيا الأمم المتحدة - أرشيفية
أ ش أ

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سجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 4890 ضحية نتيجة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بينهم 2072 قتيلا و2818 مصابا- منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى منتصف ليلة أمس الأحد.


وقال المكتب الأممي- في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي-الأوكراني: إن 732 مدنيا قتلوا و1371 أصيب في منطقتي "دونيتسك ولوجانسك"، كما قتل 653 مدنيا وأصيب 1059 آخرين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، بالإضافة إلى مقتل 79 مدنيا وإصابة 312 آخرين في مناطق أخرى.


وأضاف: أن 1340 مدنيا قتلوا و1447 أصيبوا في مناطق "كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك ومناطق جيتومير"، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية عند وقوع الإصابات.


وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية


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