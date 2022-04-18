اليوم السابع
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الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد القيامة السبت المقبل فى كاتدرائية مدينة نصر

الإثنين، 18 أبريل 2022 06:00 ص
الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد القيامة السبت المقبل فى كاتدرائية مدينة نصر الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتب محمد الأحمدى

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يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك السبت المقبل، صلوات قداس عيد المجيد، والذى يوافق 23 أبريل الجارى، وذلك فى كاتدرائية السيدة مريم العذراء فى مدينة نصر للأقباط الكاثوليك. 
 
وكان الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ترأس أمس قداس أحد الشعانين مِن الكاتدرائية بمدينة نصر، وأوضحت الكنيسة الكاثوليكية أن الأنبا إبراهيم إسحاق بارك أغصان الزيتون والسعف وصلى صلاة الجناز العام والبصخة المقدسة فى نهاية القداس، كما حرص فريق الكشافة بالكاتدرائية على تنظيم الصفوف جيدا وعمليات الخروج والدخول لمنع التكدس. 
 
ووفرت الكاتدرائية الكمامات والمعطر الكحولى وكابينة التعقيم عند الدخول للحرص على صحة المصلين ومنع انتشار فيروس كورونا.
 
 

الكنيسه الكاثوليكيه

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الاقباط الكاثوليك

احد الشعانين

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