اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 09:11 م
أكرم القصاص
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الأردن يدعو إلى تحرك فوري لوقف الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية للحرم القدسي

الإثنين، 18 أبريل 2022 08:03 م
الأردن يدعو إلى تحرك فوري لوقف الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية للحرم القدسي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أ ش أ

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حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من خطورة الأوضاع في القدس المحتلة، مؤكدا ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري للضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات غير الشرعية والانتهاكات للحرم القدسي واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدد الصفدي - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، خلال لقائه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية المعتمدين لدى الأردن - على أن الحفاظ على التهدئة الشاملة التي عمل الجميع من أجلها يفرض احترام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات، وحق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل ووقف كل الإجراءات غير الشرعية والتضييق على الفلسطينيين.


الأردن

لجنة القدس

الانتهاكات الإسرائيلية

الاحتلال الإسرائيلى

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