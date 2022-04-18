اليوم السابع
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افتتاح قاعة النسيج بالمتحف القومى للحضارة المصرية.. صور

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:14 م
افتتاح قاعة النسيج بالمتحف القومى للحضارة المصرية.. صور المعروضات
كتب محمد أسعد

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شهد المتحف القومي للحضارة المصرية، افتتاح قاعة النسيج المصري والتي تحكي للزائر تاريخ صناعة النسيج وأدواته على مر العصور المختلفة للحضارة المصرية بدءًا من عصر ماقبل التاريخ.

وتضم قاعة النسيج  مجموعة متنوعة من القطع الأثرية الفريدة التى كانت تعرض بمتحف النسيج بشارع المعز، والتي يتم إعادة عرضها بقاعة النسيج بالمتحف القومي للحضارة، باستخدام أحدث أساليب تقنيات العرض الحديثة و نظام الإضاءة، وفتارين العرض الحديثة والمجهزة، بالإضافة الى وجود شاشات لعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التى تحكي تاريخ النسيج المصري على مر العصور.

ومن أهم القطع المعروضة أردية من الكتان ترجع للعصور القديمة المختلفة من العصر البطلمي والعصر القبطي والإسلامي والحديث،  ومجموعة من النسيج الوبري والأقمشة المختلفة، بالإضافة إلى أدوات الغزل والنسج القديم، ونموذج لورشة نسيج ترجع للدولة الوسطى، وتمثال رئيس النساجين بالدولة القديمة، و مجموعة من التماثيل واللوحات التى تؤرخ الأزياء عبر العصور المختلفة بمصر القديمة، كما تم إثراء العرض المتحفي بمجموعة من النسيج التراثي والتقليدي لمصر والخاص بشمال وجنوب محافظة سيناء، وسيوة، والدلتا والصعيد، والنوبة، ومجموعة فريدة من الملابس التراثية والتقليدية  للفلاحة والمرأه المصرية  التي ساهمت في بناء الحضارة المصرية.

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قاعة النسيج

النسيج المصري

قاعة المومياوات

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